Μαρίλλη Διαμαντή: "Αργοναύτης στα έγκατα της γης"

Μια δισέγγονη ακολουθεί τα ίχνη του προπάππου της, του Παναγή. Ανάμεσα σε λίγες φωτογραφίες, σκόρπιες λέξεις και ένα βλέμμα παγωμένο στον χρόνο κρύβεται μια ολόκληρη ζωή. Από τη Στρώμη της Φωκίδας και τα μεταλλεία του Λαυρίου, ως το νησί Έλλις και τα ορυχεία της Γιούτα, ο Παναγής ακολούθησε τη διαδρομή χιλιάδων Ελλήνων που εγκατέλειψαν την πατρίδα αναζητώντας μια καλύτερη μοίρα, στην ξενιτιά των υποσχέσεων. Έναν αιώνα αργότερα, η απόγονός του ξεκινά μια προσωπική αναζήτηση. Μέσα από αρχεία, καταλόγους μεταναστών, ξεχασμένα έγγραφα και τις μνήμες που διασώθηκαν από στόμα σε στόμα, ανασυνθέτει τη διαδρομή του. Και καθώς πλησιάζει τον άνθρωπο πίσω από τα ντοκουμέντα, ανακαλύπτει πως δεν αφηγείται μόνο τη ζωή του Παναγή, αλλά και την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς. Ένα ιστορικό αφήγημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αρχειακές πηγές και οικογενειακές μαρτυρίες. Μια συγκινητική εξερεύνηση της μνήμης, της μετανάστευσης και των δεσμών που ενώνουν τις γενιές, εκεί όπου η προσωπική ιστορία συναντά την Ιστορία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)