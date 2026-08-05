ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Αστροβραδιά το Σάββατο στους Κάτω Αμπελόκηπους

Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διάλεξη-εισαγωγικά στοιχεία Αστρονομίας- Ουρανογραφία-Προσανατολισμός με τον Πολικό αστέρα και από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα θα γίνει παρατήρηση αντικειμένων βαθέως ουρανού (σφαιρωτά σμήνη αστέρων, πλανητικά νεφελώματα, γαλαξίες κ.α.).

Στο χώρο θα υπάρχουν δύο μεγάλα τηλεσκόπια των 16 ιντσών και όλοι θα μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από αυτά.

Οπως επισημαίνει ο υπεύθυνος του ομίλου Άρης Μυλωνάς όσοι πάνε στην αστροβραδιά θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον σκοτεινό έναστρο ουρανό “όπως σε κάθε αστροβραδιά θα παρατηρήσουμε μέσα από τηλεσκόπια και θα μιλήσουμε για όλα αυτά που βρίσκονται εκεί έξω και για τα ασύλληπτα για τον νου μας μεγέθη που επικρατούν στο σύμπαν.

Στις αστρο-εξορμήσεις μας είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι που διαθέτουν τηλεσκόπιο και όλοι όσοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν αστρονομία και θέλουν να μυηθούν στον τρόπο χειρισμού τηλεσκοπίων και παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού.

Μπορείτε να φέρετε μαζί σας πτυσσόμενες καρέκλες ή ξαπλώστρες παραλίας, νερό και σνακ φαγητό”.

Επειδή ο χώρος βρίσκεται σε δασική περιοχή δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και για λόγους προσαρμογής των ματιών στο σκοτάδι δεν επιτρέπονται τα λευκά φώτα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Οι απομακρυσμένες από την Καλαμάτα νυχτερινές αστρο-εκδηλώσεις δεν είναι κατάλληλες για παιδιά κάτω των 10 ετών, ενώ δεν υπάρχει κόστος σε καμία δράση του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας μιας και όλα τα μέλη του εργάζονται εθελοντικά.