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Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2026 11:36

Εξι συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Αγιο Φλώρο

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Εξι συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς σε Καλαμάτα και Αγιο Φλώρο

Navarino Agora

Εξι συλλήψεις έγιναν προχθές σε Καλαμάτα και Αγιο Φλώρο για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Το πρωί της Δευτέρας στον Αγιο Φλώρο αστυνομικοί της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 22χρονο με 2,8 γραμμάρια χασίς και έναν 29χρονο με 1,3 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι.
Το ίδιο πρωινό στην Καλαμάτα ένας 41χρονος κατείχε 1,6 γραμμάρια χασίς και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας.
Επίσης στην Καλαμάτα δύο 16χρονοι κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 53χρονος πατέρας του ενός ανήλικου, για παραμέληση της εποπτείας του.
Ολες οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ για τις υποθέσεις προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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