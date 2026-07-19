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Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026 20:44

Πυροσβεστική: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο

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Πυροσβεστική: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο

Navarino Agora

Συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με τις 32 να τίθενται άμεσα υπό έλεγχο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την αντιμετώπιση ακόμη πέντε μετώπων.

Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: www.news247.gr

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