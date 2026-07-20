Στον 69χρονο αγνοούμενο ψαρά στην Επανομή ανήκει η σορός στον Κορινό

Στον 69χρονο που αγνοείτο από την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανατροπή της βάρκας του στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε παραλία του Κορινού Πιερίας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΟΦΚΑΘ.

Σύμφωνα με την εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και αναγνωρίστηκε από συγγενικά πρόσωπα του 69χρονου. Τα ίχνη του χάθηκαν όταν μετέβη για ψάρεμα στην περιοχή του Ποταμού Επανομής μαζί με τη σύζυγό του. Η γυναίκα κατάφερε να κολυμπήσει και να σωθεί, ενημερώνοντας στη συνέχεια τις Αρχές. Όλες αυτές τις μέρες ήταν σε εξέλιξη έρευνες από το Λινενικό με τη συμμετοχή εθελοντών.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ