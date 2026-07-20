Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός στη βαλίτσα – Τι έδειξε η νεκροψία (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα της γυναίκας αγνώστων στοιχείων που βρέθηκε τοποθετημένη σε υφασμάτινη τσάντα και στη συνέχεια σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της παραμένουν ακαθόριστα εξαιτίας της σήψης. Ο ιατροδικαστής προχώρησε και στην λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις μήπως από εκεί προκύψουν απαντήσεις. Τα οστά δεν έφεραν κακώσεις, ενώ στους μύες δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κάτι με ακρίβεια, λόγω της σήψης.

Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η πιθανότητα ενός ασφυκτικού θανάτου, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό λόγω της κατάστασης της σορού. Το τελικό της ύψος είναι 1,61 μ, εξαιρετικά μικρόσωμη με 22 εκατ. πέλμα και το χρώμα των μαλλιών της δείχνει σκούρο αλλά μπορεί να είναι επηρεασμένο από την αποσύνθεση και τις συνέπειές της.

Μοιραία λόγω των συνθηκών που βρέθηκε η σορός παραμένει να εκλαμβάνεται ως ένας θάνατος ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, ενώ έχει ληφθεί και δείγμα DNA για να διασταυρωθεί με δείγματα από την βάση προσφάτως εξαφανισμένων προσώπων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η βαλίτσα εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από άστεγο που του έκανε εντύπωση η έντονη δυσοσμία. Ο ίδιος πέταξε την βαλίτσα για να ανοίξει και όπως την πέταξε, άνοιξε και βγήκε ένα πόδι, με αποτέλεσμα να καλέσει την Αστυνομία.

Σύντομα ο χώρος αποκλείστηκε και κλήθηκε στο σημείο ιατροδικαστής, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Αρχικά, οι υποψίες έπεσαν σε συγκεκριμένη αγνοούμενη γυναίκα, που έχει εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο, ωστόσο είναι μεγάλη η χρονική απόκλιση αφού ο ιατροδικαστής υπολογίζει πως ήταν νεκρή περίπου 6-7 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοξικομανείς που έβρισκαν καταφύγιο στο Πεδίο του Άρεως έχουν βρει πλέον νέο καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένα κτίρια το κέντρου όπως αυτό και εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα να πρόκειται για άτομο που περιφερόταν σε αυτή την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από την ταυτοποίηση της σορού, όταν αυτή καταστεί δυνατή.

Πηγή: www.news247.gr