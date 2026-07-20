Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 16χρονη από κατανάλωση αλκοόλ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 16χρονη που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Μετά τον θάνατο της 16χρονης, οι αρμόδιες Αρχές εντείνουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η ανήλικη πριν από το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ, αλλά και με ποιους βρισκόταν τις ώρες που προηγήθηκαν.

Παράλληλα, εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, με στόχο να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις της 16χρονης και να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Πηγή: www.news247.gr