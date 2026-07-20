Σημαντική ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα καταγράφουν τα στοιχεία του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για τη θερινή περίοδο του 2026, όπως αυτά καταγράφονται στο AirData Tracker, το ψηφιακό εργαλέιο του ΙΝΣΕΤΕ, κατά την 30ή εβδομάδα του έτους. Ο συνολικός όγκος των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων διαμορφώνεται στις 30.706.843, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο της τάξεως του 7,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη θερινή περίοδο του 2025. Παράλληλα, ο διαθέσιμος όγκος για το υπόλοιπο της σεζόν, από τον τρέχοντα μήνα έως και την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου, ανέρχεται σε 19.786.734 θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ροή και τη διατήρηση της υψηλής ζήτησης.

Στα 30,7 εκατομμύρια η δυναμική της επιβατικής κίνησης και αύξηση 7,6% κατά τη θερινή περίοδο

Η κατανομή της αεροπορικής χωρητικότητας επιβεβαιώνει την παραδοσιακή κυριαρχία του τρίτου τριμήνου (Q3), το οποίο συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 52,6% επί του συνόλου. Ειδικότερα, η αιχμή της θερινής περιόδου καταγράφεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Αύγουστος αποτελεί τον μήνα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικών θέσεων, φτάνοντας τις 5.710.695 (ποσοστό 18,6% επί του συνόλου) και καταγράφοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2025. Ακολουθεί ο Ιούλιος με 5.625.924 θέσεις (18,3% του συνόλου και άνοδο 6,6%), ενώ ο Σεπτέμβριος διατηρεί εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κίνησης με 4.817.139 θέσεις, αποσπώντας το 15,7% του συνόλου και σημειώνοντας παράλληλα αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση.

Στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου, ο Ιούνιος διαμορφώθηκε στις 4.729.552 αεροπορικές θέσεις, αντιπροσωπεύοντας το 15,4% του συνολικού προγραμματισμού και καταγράφοντας άνοδο 6,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, ο Μάιος κινείται σε υψηλούς ρυθμούς με 3.723.874 θέσεις (μερίδιο 12,1% και αύξηση 6,4%), ενώ ο Απρίλιος συγκεντρώνει 2.273.081 θέσεις, καλύπτοντας το 7,4% του συνόλου με θετική μεταβολή 3,1% σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα των στοιχείων του ΙΝΣΕΤΕ εστιάζονται στους μήνες που σηματοδοτούν την έναρξη και τη λήξη της τουριστικής περιόδου, αναδεικνύοντας μια ουσιαστική τάση επιμήκυνσης της σεζόν. Ο Μάρτιος καταγράφει θεαματική αύξηση της τάξεως του 68,2% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας τις 193.602 θέσεις (0,6% του συνόλου), γεγονός που μαρτυρά την πρόωρη εκκίνηση των διεθνών πτήσεων. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα και για τον Οκτώβριο, καθώς ο προγραμματισμός ανέρχεται σε 3.632.976 αεροπορικές θέσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 11,8% του συνολικού όγκου της θερινής περιόδου, σημειώνοντας ισχυρή διψήφια αύξηση 19,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταδιακή διασπορά των τουριστικών ροών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας εκτός της περιόδου αιχμής.

Πηγή: www.ertnews.gr