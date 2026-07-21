Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για τρεις περιοχές (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον καύσωνα που θα πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας της Τετάρτη.

Ειδικότερα, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα την Τετάρτη, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, για τις οποίες εκδηλώθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Καύσωνας με 40αρια και ανέμους

Σύμφωνα με το meteo, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα νησιά του νότιου Αιγαίου. Χαμηλές συγκεντρώσεις γύρης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 25 έως 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 25 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 25 έως 36 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 27 έως 43, στην Πελοπόννησο από 25 έως 43 βαθμούς, στην Κρήτη από 25 έως 40, στα Επτάνησα από 24 έως 36, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 40 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ, στις Κυκλάδες από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες φτάνοντας έως και 5 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις εντάσεων 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, τοπικά έως 4 μποφόρ τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 41 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα ανατπυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: iefimerida.gr