Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Τρίτης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Εγκληματική ενέργεια;

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει το γεγονός ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του θύματος βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αποξηραμένου αίματος. Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο ζήτησε να μη μετακινηθεί η σορός.

Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, και να εξετάζεται και το σενάριο του ξυλοδαρμού.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο γνωστός ποινικολόγος βρισκόταν νεκρός στο γραφείο επί αρκετές ώρες, πιθανόν από το πρωί ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

Σημειώνεται πως, τον δικηγόρο εντόπισαν οι κόρες του, οι οποίες μετέβησαν στο γραφείο καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου, με τις αστυνομικές έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές προχωρούν στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο, καθώς και στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

Πηγή: news247.gr