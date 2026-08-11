Αναστέλλεται η λειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοφύτου "Η Αγορέλιτσα"

Τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη έκανε γνωστή ο γραμματέας του απερχόμενου συμβουλίου Αναστάσης Καραμπότσος, ενημερώνοντας τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.

Στη γενική συνέλευση στις 21 Ιουνίου τέθηκε το ζήτημα της ανάδειξης νέου διοικητικού συμβουλίου για την τριετία 2026-2029, όμως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες κινητοποίησης των μελών, δεν εκδηλώθηκε επαρκές ενδιαφέρον υποψηφιότητας για τη συγκρότηση νέας διοίκησης.

Οπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση “η αναστολή αυτή δεν σημαίνει οριστική διάλυση του Συλλόγου. Ο Σύλλογος διατηρεί τη νομική του υπόσταση και δύναται να επανενεργοποιηθεί στο μέλλον, εφόσον εκδηλωθεί ανανεωμένο ενδιαφέρον από τα μέλη και την ευρύτερη κοινότητα. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες σε όλα τα μέλη, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές που συνέβαλαν κατά τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου στην πολιτιστική ζωή του Αμπελοφύτου. Η προσφοράς τους παραμένει αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της κοινότητάς μας”.

Κ.Ηλ.