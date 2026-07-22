Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».

Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι ο δεύτερος γάμος της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά το 2012: «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».

Το 1961 απέσπασε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λύντον Τζόνσον.

Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της ήταν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στη «Νεφέλη», τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο «Rex».

Πηγή: www.protothema.gr