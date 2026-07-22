Από άγριο ξυλοδαρμό ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που διαπιστώθηκε χθες αργά το βράδυ, στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγγενείς τον αναζητούσαν όλη την ημέρα και αργά το βράδυ οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο και χτυπούσαν τα κουδούνια, καθώς δεν είχαν κλειδιά.

Τους άνοιξε ο διαχειριστής ο οποίος μπήκε ο ίδιος στο γραφείο που ήταν παράλληλα και διαμέρισμα, καθώς έμενε αρκετές φορές εκεί το θύμα και τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιο του. Ο ίδιος έβγαλε έξω τις κόρες του και κάλεσε τις Αρχές που αμέσως απέκλεισαν τον χώρο και κλήθηκε κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής.

Ο χρόνος θανάτου του τοποθετείται πρωινές ώρες χθες. Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός, μέσα σε μία λίμνη αίματος και σε εμβρυακή θέση.

Το παντελόνι του τοποθετημένο σε μία καρέκλα και το πουκάμισο σε μία άλλη, αλλά δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης και έρευνας που να προσομοιάζει σε σκηνή εγκλήματος που να παραπέμπει σε ληστρικό κίνητρο.

Δέχτηκε καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι

Δεν χρησιμοποιήθηκε όργανο, αλλά δέχτηκε βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι από γροθιές ίσως και κλωτσιές και χτύπημα σε επιφάνεια, ενδεχομένως στο κρεβάτι, που του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο ίδιος ως δικηγόρος είχε αναλάβει σοβαρές και πολύκροτες υποθέσεις στο παρελθόν, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται το κίνητρο να ήταν σχετικό με την εργασία του.

Η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος παραπέμπουν μοιραία σε πιο πιθανό κίνητρο το προσωπικό, σεξουαλικό κλπ., χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί κάτι στην παρούσα φάση.

Θα εξεταστούν όλα τα άτομα του περιβάλλοντός του για να μπορέσουν να σχηματίσουν μία εικόνα οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση για την πορεία που πρέπει να πάρουν οι έρευνες, θα αναζητηθούν και τυχόν βιντεοληπτικά υλικά που τυχόν να καταγράφουν ποιοι προσέγγισαν τον χώρο τις επίμαχες ώρες, ενώ θα ληφθούν υπόψη και ιδιαιτερότητες του παρελθόντος του ίδιου θύματος για να μπορέσουν να φτάσουν οι Αρχές στην άκρη του νήματος.

Πηγή: www.ertnews.gr