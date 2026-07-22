Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά έπειτα από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Παράλληλα, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους οι γύρω πολυκατοικίες αλλά και καταστήματα.

Επίσης, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία και στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: www.ertnews.gr