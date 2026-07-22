Πάνω από 2.600 κλήσεις σε μια βδομάδα για κράνος

Ειδικότερα από 13 έως 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 21.634 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.392 παραβάσεις σε οδηγούς (77 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 251 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.660 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (73 διανομείς), 207 επιβάτες δίκυκλων, 686 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 45 οδηγούς “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

942 στην Αττική, 666 στο Νότιο Αιγαίο, 284 στα Ιόνια Νησιά, 154 στην Κρήτη, 137 στην Δυτική Ελλάδα, 125 στη Θεσσαλία, 75 στην Πελοπόννησο, 72 στην Κεντρική Μακεδονία, 43 στην Ήπειρο, 42 στη Θεσσαλονίκη, 39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 35 στη Στερεά Ελλάδα, 22 στο Βόρειο Αιγαίο και 7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.