Καύσωνας: Πού ξεπέρασε σήμερα τους 43 βαθμούς - Οι πόλεις που «έβρασαν»

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.
Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.
Οι μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας:
Λευκοχώρι Φθιώτιδας - 43.5 °C
Σπάρτη - 42 °C
Κάμπος Αμφίκλειας - 41.4 °C
Μυστράς Λακωνίας - 41.3 °C
Ψαχνά Ευβοίας - 41.3 °C
Αιγιές Γυθείου - 41.1 °C
Αλικιανός Χανίων - 41.1 °C
Λιβαδειά - 41.1°C