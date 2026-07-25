Χωρίς νερό και χθες Κιτριές και Καλλιανέικα

Χωρίς νερό παρέμεναν και χθες Παρασκευή οι Κιτριές (εκτός από την παραλιακή περιοχή και τα καταστήματα που έχουν) και τα Καλλιανέικα στην περιοχή της Αβίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες από τον Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και κοινοτήτων με την οικονομική στήριξη του Δήμου Δυτικής Μάνης με τη δημιουργία νέων δεξαμενών και αντλίας, που θα ενισχύσει το δίκτυο και θα φέρει το νερό στη δεξαμενή των Κιτριών.

Ωστόσο, η έλλειψη του νερού για τόσες μέρες δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές των κατοίκων.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Μάνης Παναγιώτης Λούζης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Είμαστε στην Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 παραμένοντας χωρίς νερό στην ευρύτερη περιοχή Κιτριών-Καλλιανεΐκων μετά από τόσες πολλές ημέρες.

Απορίες της δίψας: Δε θεώρησε σκόπιμο ένας αρμόδιος φορέας (Σύνδεσμος Ύδρευσης ή Δήμος Δυτικής Μάνης) να βγάλει μια ανακοίνωση για την κατάσταση μετά από τόση δημοσιότητα που πήρε το θέμα; Η εμφάνιση του Προέδρου της Κοινότητας σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι δεν είναι επίσημη ενημέρωση. Η ενημέρωση γίνεται με ανακοίνωση που ο πολίτης μπορεί να τη δει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις όταν εξακολουθεί ένα πρόβλημα να υφίσταται και μέχρι αυτό να λυθεί, διερευνώνται πιθανές άλλες λύσεις, όπως να έρθει νερό με υδροφόρα ή να διανείμουν οι υπεύθυνοι μπουκάλια με εμφιαλωμένα νερά, αφού βρισκόμαστε σε οικισμούς όπου υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν και πρόβλημα μετακίνησης.

Όλοι έχουμε την ελπίδα, ότι θα βρεθεί λύση, όπως περιγράφεται στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και να αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που με άμεσες ενέργειες έτρεξαν εν μέσω θέρους και καύσωνα για την επίλυση του προβλήματος αλλά δύο πράγματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν στο τραπέζι: Η έλλειψη διορατικότητας από τους αρμόδιους, διότι και άλλες χρονιές συζητούσαμε πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα για τα υψόμετρα των δεξαμενών και την υπερκατανάλωση, καθώς επίσης ότι παρότι μας είπαν ότι δεν υπάρχει βλάβη ή διαρροή, το νερό δεν έρχεται...Το τελευταίο θα μείνει αναπάντητο κατά τα φαινόμενα και οι κλήσεις μας στην κοινή λογική, προωθούνται…”.

Γ.Σ.