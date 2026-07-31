Πυρκαγιές: 11 συλλήψεις σε όλη τη χώρα (Βίντεο)

Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Οι υποθέσεις αφορούν εργασίες με τροχό, επικίνδυνες αγροτικές δραστηριότητες, αλλά και φωτιές σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ στην Πάρο τέσσερα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Οι τέσσερις ήταν σε Ερέτρια, Δροσιά Αττικής, Αγερανό Λακωνίας και Αχαρνές και αφορούσαν εργασίες που έκαναν κάποιοι κάτοικοι με τροχό.

Στη Μεσσηνία σημειώθηκαν δύο συλλήψεις για επικίνδυνες αγροτικές εργασίες και στα Σπάτα και στην Πάρο συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΧΥΤΑ.

Όσον αφορά στον δήμαρχο Πάρου, Κωνσταντίνο Μπιζά, του αποδίδεται πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο και μάλιστα η κατηγορία τον καθιστά υπαίτιο για την εναπόθεση απορριμμάτων σε χώρο εντός του ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά η οποία πήρε εκτεταμένες διαστάσεις και έκαψε μεγάλη δασική και αγροτική έκταση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρχές του αποδίδουν παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων πυρασφάλειας παρά τη θεσμική, παρά τη θεσμική του ιδιότητα.

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