Εξιχνιάστηκαν 4 κλοπές σε Μαντίνεια, Αλμυρό και Βέργα

Τέσσερις περιπτώσεις κλοπών και μία ακόμα απόπειρα, που έγιναν τον Ιούλιο του 2025 εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Ως δράστης φέρεται ένας 36χρονος από την Αλβανία, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Ιωαννίνων για διακεκριμένη κλοπή.

Έπειτα από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων προέκυψε ότι ο 36χρονος εμπλέκεται σε διάρρηξη και κλοπή σε σπίτι στη Μικρή Μαντίνεια στις 11 Ιουλίου 2025 από όπου αφαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα άγνωστης αξίας.

Επίσης στις 24 Ιουλίου 2025 μπήκε σε ενοικιαζόμενη μονοκατοικία στο Αλμυρό από όπου αφαίρεσε ένα λάπτοπ, το ποσό των 600 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων.

Επιπλέον στις 27 Ιουλίου 2025 άρπαξε από σπίτι στην Κάτω Βέργα κοσμήματα συνολικής αξίας 9.950 ευρώ και την επόμενη μέρα από εξοχική κατοικία στη Μικρή Μαντίνεια το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και κοσμήματα αξίας 700 ευρώ.

Παράλληλα στις 25 Ιουλίου 2025 είχε μπει σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων στην Παλιόχωρα Αβίας χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει κάτι.