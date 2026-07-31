Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση (Βίντεο)

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περί τις 05:00 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.