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Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026 08:34

Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση (Βίντεο)

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Αχαΐα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση (Βίντεο)

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περί τις 05:00 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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