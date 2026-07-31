Εξακολουθεί να είναι πίσω τουριστικά η Πελοπόννησος: Παρά τη σημαντική αύξηση το 2025

Μπορεί η τουριστική κίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να αυξήθηκε το 2025 με υπερδιπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο όρο της χώρας, όμως σε απόλυτους αριθμούς εξακολουθεί να βλέπει με τα «κιάλια» τις πέντε ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες.

Η Πελοπόννησος πήρε μόλις το 4% από την πίτα των 156,3 εκατ. διανυκτερεύσεων, ενώ η πληρότητα των ξενοδοχείων της έμεινε στο 39,4%, όταν στις πέντε πρώτες Περιφέρειες ξεπέρασε το 50%.

Τα οριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.247.726 αφίξεις, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το 2024. Στο σύνολο της χώρας η αύξηση ήταν μόλις 2,8%.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στις διανυκτερεύσεις. Στην Πελοπόννησο έφτασαν τις 6.293.497, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%, σχεδόν τριπλάσια από την πανελλαδική αύξηση του 2,2%.

Τα υψηλά ποσοστά, όμως, δεν πρέπει να κρύβουν τη μεγάλη διαφορά των πραγματικών μεγεθών. Η Πελοπόννησος συγκέντρωσε το 5,9% των αφίξεων και μόλις το 4% των διανυκτερεύσεων της χώρας, μένοντας στην έκτη θέση της κατάταξης.

Μπροστά της βρίσκονται το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική. Οι πέντε αυτές Περιφέρειες πήραν το 82,5% των συνολικών διανυκτερεύσεων της Ελλάδας, αφήνοντας το υπόλοιπο 17,5% στην Πελοπόννησο και στις άλλες επτά Περιφέρειες.

Το Νότιο Αιγαίο κατέγραψε 41,8 εκατ. διανυκτερεύσεις και η Κρήτη 35,2 εκατ. Ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά με 20,4 εκατ., η Κεντρική Μακεδονία με 18,7 εκατ. και η Αττική με 12,8 εκατ. Ακόμη και η πέμπτη Αττική είχε υπερδιπλάσιες διανυκτερεύσεις από την Πελοπόννησο.

Μεγάλη είναι η απόσταση και στις αφίξεις. Η Πελοπόννησος κατέγραψε 2,25 εκατ., ενώ τα Ιόνια Νησιά, που βρίσκονται στην πέμπτη θέση, έφτασαν τα 3,65 εκατ. Στην κορυφή βρέθηκε το Νότιο Αιγαίο με 8,56 εκατ. αφίξεις και ακολούθησαν η Κρήτη με 6,51 εκατ., η Αττική με 5,85 εκατ. και η Κεντρική Μακεδονία με 4,78 εκατ.

Το μεγαλύτερο καμπανάκι για τον τουρισμό της Πελοποννήσου χτυπά, πάντως, η πληρότητα των ξενοδοχείων. Παρά την αύξηση της κίνησης, η μέση ετήσια πληρότητα περιορίστηκε στο 39,4%, έναντι 50,7% στο σύνολο της χώρας.

Στις πέντε ισχυρότερες τουριστικά Περιφέρειες, οι οποίες διαθέτουν το κρίσιμο μέγεθος ξενοδοχειακών κλινών για να προσελκύσουν μαζικά επισκέπτες και μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς, η πληρότητα ξεπέρασε παντού το 50%.

Στα Ιόνια Νησιά έφτασε το 59,7%, στην Κρήτη το 54,9%, στο Νότιο Αιγαίο το 51,8%, στην Κεντρική Μακεδονία το 51,6% και στην Αττική το 51,2%.

Η εικόνα δείχνει ότι η Πελοπόννησος δεν υστερεί μόνο στον αριθμό των διαθέσιμων κλινών και στο συνολικό μέγεθος της αγοράς. Δεν καταφέρνει να γεμίσει ούτε τις υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες στον ίδιο βαθμό με τους βασικούς ανταγωνιστές της. Η αύξηση της δυναμικότητας είναι αναγκαία, αλλά χωρίς περισσότερες πτήσεις, οργανωμένα τουριστικά πακέτα και επιμήκυνση της περιόδου υπάρχει κίνδυνος οι νέες κλίνες να μοιραστούν την ίδια περιορισμένη ζήτηση.

Ακόμη ένα πρόβλημα είναι η μικρή διάρκεια παραμονής. Κάθε άφιξη στην Πελοπόννησο απέφερε κατά μέσο όρο 2,8 διανυκτερεύσεις, έναντι 4,1 στο σύνολο της Ελλάδας. Στα Ιόνια Νησιά η μέση παραμονή έφτασε τις 5,6 νύχτες, στην Κρήτη τις 5,4, στο Νότιο Αιγαίο τις 4,9 και στην Κεντρική Μακεδονία τις 3,9. Μόνο η Αττική, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα του αστικού τουρισμού, είχε μικρότερη μέση παραμονή.

Από τις 2.247.726 αφίξεις στην Πελοπόννησο, οι 1.582.558 πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία, οι 580.863 σε καταλύματα σύντομης διαμονής και οι 84.305 σε κάμπινγκ. Αντίστοιχα, από τις 6.293.497 διανυκτερεύσεις, οι 4.262.335 έγιναν σε ξενοδοχεία, οι 1.708.546 σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι 322.616 σε κάμπινγκ.

Η Πελοπόννησος στηρίζεται περισσότερο από την υπόλοιπη χώρα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα κάμπινγκ. Τα ξενοδοχεία συγκέντρωσαν το 67,7% των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια, όταν πανελλαδικά το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76,1%. Αντίθετα, τα καταλύματα σύντομης διαμονής είχαν μερίδιο 27,1% στην Πελοπόννησο, έναντι 22,4% στην Ελλάδα, και τα κάμπινγκ 5,1%, έναντι μόλις 1,4%.

Το συμπέρασμα των στοιχείων είναι διπλό. Η Πελοπόννησος κερδίζει επισκέπτες και διανυκτερεύσεις με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοιπη χώρα, αλλά η αφετηρία της παραμένει χαμηλή. Για να πλησιάσει τις ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες δεν αρκούν τα θετικά ποσοστά μιας χρονιάς. Χρειάζεται περισσότερες κλίνες, καλύτερη αξιοποίησή τους, μεγαλύτερη τουριστική περίοδο και επισκέπτες που θα μένουν περισσότερες ημέρες.