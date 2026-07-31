Φωταγωγήθηκε ο χώρος αρχαιοτήτων στην Υπαπαντή

Φωταγωγήθηκε το έργο προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της Υπαπαντής και η εικόνα του τα βράδια είναι ελκυστική.

Στον χώρο το προηγούμενο διάστημα είχε τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης, για το τι ακριβώς είναι τα αρχαία, με τίτλο “Αρχαίες Φαρές” και ξεσκεπάστηκαν οι αρχαιότητες, που είχαν αποκαλυφθεί με την ανασκαφή.

Πριν είχαν μπει τα κάγκελα και το σύστημα για την προστασία του χώρου από τα όμβρια και τον κίνδυνο πλημμύρας.

Για την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (Δήμου Καλαμάτας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπουργείου Πολιτισμού) για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής, απομένει να τοποθετηθούν φυτά - πράσινο σε νησίδες που έχουν διαμορφωθεί και να απομακρυνθούν τα εργοταξιακά προστατευτικά πλέγματα, προκειμένου ο χώρος να επισκέψιμος για όλο τον κόσμο και για τα ΑμεΑ.

Στην πινακίδα με τίτλο “Αρχαίες Φαρές” που ενημερώνει για τις αρχαιότητες, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων:

“Η πόλη των αρχαίων Φαρών που ταυτίζεται με τη σύγχρονη Καλαμάτα, παρουσιάζει μακρά ιστορική συνέχεια από τους Προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα και μνημονεύεται σε αρχαίες πηγές, όπως ο Ομηρος, ο Ξενοφώντας, ο Στράβωνας και ο Παυσανίας. Τεκμήρια για την κατοίκηση στις Φαρές και τη γύρω περιοχή προέρχονται από τα Πρωτοελλαδικά κατάλοιπα στα Ακοβίτικα (3100-2000 π.Χ.), τη Μυκηναϊκή εγκατάσταση στο Καλάμι, καθώς και από Μυκηναϊκά ευρήματα και τάφους (1630 - 1070 π.Χ.) στο Μεσαιωνικό κάστρο Καλαμάτας και στον παρακείμενο λόφο Τούρλες.

Επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη και στη νοτιοανατολική γωνία της πλατείας εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δημοσίων έργων του 4ου π.Χ. αιώνα από ευμεγέθεις ορθογώνιες λιθοπλίνθους από ασβεστόλιθο, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις”.