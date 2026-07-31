Λαμπρά εγκαίνια της πλατείας στα Φιλιατρά

Με λαμπρό τρόπο πλημμυρισμένη από κόσμο εγκαινιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης η πλατεία των Φιλιατρών, η οποία αναπλάστηκε και απέκτησε νέα ζωντάνια.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης ευχαρίστησε όλους για τη συνδρομή τους σε αυτό το έργο και ειδικά τον τέως περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αλλά και το νυν Δημήτρη Πτωχό. Η βραδιά ήταν εντυπωσιακή, πέρα από τη χαρά, τη συγκίνηση και την ικανοποίηση που ένα μεγάλο έργο για την πόλη ολοκληρώθηκε, είχε rone show που φώτισε τον ουρανό δυτικά της πλατείας με αναπαραστάσεις από εμβληματικά στοιχεία των Φιλιατρών και της Τριφυλίας αλλά και μηνύματα, ενώ ο ουρανός έγινα ακόμη πιο φωτεινός στη συνέχεια με πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της μουσικής συναυλίας με το Λευτέρη Πανταζή.

Εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας η Φωτεινή Στυλιανού, προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Δημόσιας Υγείας , Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ακολούθησε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο.

Στη συνέχεια η κ. Στυλιανού έκανε μια ιστορική αναδρομή στην πλατεία των Φιλιατρών πως ξεκίνησε και πως έφτασε στη σημερινή της μορφή με την ολοκλήρωση του νέου έργου ανάπλασης της. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως η πλατεία συνδέεται πλέον άμεσα με την πλατεία του δημαρχείου και το παλιό ρολόι, αλλά και με τους γύρω χώρους της.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης ευχαρίστησε όλους για την αγάπη τους «για την αγάπη που έχουν δείξει στη Τριφυλία, αλλά και σε εμένα» όπως είπε. «Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Παναγιώτη Νίκα, που μαζί τραβήξαμε πάρα πολλά τον ευχαριστεί όλη η Τριφυλία και προσωπικά εγώ από την καρδιά μου. Προκειμένου τα χρήματα που είχαν βγει και είχε ζητήσει για την πλατεία των Φιλιατρών, έδωσε μάχη για να κρατηθούν, κρατήθηκαν και τα θεμέλια ανήκουν σε αυτό. Στη συνέχεια με το σημερινό περιφερειάρχη, έχουμε προγραμματίσει και είναι πολύ καλή η συνεργασία, μια σειρά έργων που θα τα δείτε στη πορεία.

Όταν στη πρώτη ομιλία που κατέβηκα υποψήφιος, σας είπα αν ο Θεός μου δώσει υγεία, δύναμη, κουράγιο, θα με διώξετε από Δήμαρχο μπουντελιασμένο (ξέρετε τι εννοώ), κάνω και θα κάνω ότι καλύτερο για αυτό το τόπο για τη Τριφυλία και το αποδεικνύω καθημερινά και με τους συνεργάτες μου και με τη Περιφέρεια και του αντιδημάρχους μου» τόνισε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας ανέφερε πως αυτό το έργο ήταν θέμα τιμής, αγάπης, υπόσχεση προς τους συγχωρεμένους γονείς του. Ότι θα δώσει στα Φιλιατρά νέα ζωή, γιατί έχουν εγκαταλειφτεί τελείως. Υπογράμμισε δε, πως δεν φταίει η Περιφέρεια και η κυβέρνηση, φταίνε και κάποιοι τοπικοί που δεν επιδίωξαν να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε μεταξύ άλλων ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για τον ίδιο που είναι στα Φιλιατρά για να παραδώσουν ένα έργο που αφορά τη καρδιά της πόλης, το χώρο που συναντιόνται οι άνθρωποι, που μεγαλώνουν οι νεότεροι, που γράφεται καθημερινά η ζωή της τοπικής ιστορίας.

Είναι, ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, είπε γιατί πάνω στο έργο που είχε ενταχθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ. Νίκα, εμένα ήταν η πρώτη υπογραφή που έβαλα σε τεχνικό έργο.

Η κεντρική πλατεία, τόνισε, γίνεται πιο λειτουργική, πιο σύγχρονη, πιο φιλική για τους επισκέπτες, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα. Συνεχάρη τον δήμαρχο Τριφυλίας για τη πολύ καλή συνεργασία που έχουν, ευχαρίστησε επίσης όλους τους συνεργάτες του στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη για την άψογη προσπάθεια που έκαναν και την εφαρμογή ενός νέου δόγματος της Περιφέρειας για σφιχτά χρονοδιαγράμματα και καλά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε έργα που αφορούν την περιοχή, δηλώνοντας αισιόδοξος για βελτίωση αν και με πολλά προβλήματα του οδικού άξονα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, τα νέα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν προτάξει στο Δήμο Τριφυλίας, την ένταξη για τη βελτίωση του οδικού άξονα Κυπαρισσία – Φιλιατρά, την ένταξη μελετών για το μάστερ πλαν στο λιμάνι της Κυπαρισσίας. Όλα αυτά είπε είναι πρωτοβουλίες όχι αποσπασματικές αλλά ενταγμένες σε ένα συνεκτικό σχέδιο που θα βοηθήσει τη περιοχή. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση, τόνισε , για την ολοκλήρωση του δυτικού αξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και σύνδεση με όλο τονΔήμο Τριφυλίας και τη Καλαμάτα.

Συνεχίζουμε, ανέφερε κλείνοντας, ότι αξίζει να συνεχιστεί και προσθέτουμε νέες παρεμβάσεις, ώστε η Τριφυλία, όλη η Μεσσηνία, όλη η Πελοπόννησος να προχωρούν μπροστά πιο αποτελεσματικά, πιο αναπτυξιακά.

Πριν κατέβει από το βήμα ο δήμαρχος Τριφυλίας του προσέφερε ένα τιμητικό δώρο με πίνακα που απεικονίζει τον Πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά.

Ο βουλευτής Περικλής Μάντας στο χαιρετισμό του τόνισε πως το σημερινό έργο που παραδίδεται στη κοινωνία των Φιλιατρών αποτελεί την πιο τρανταχτή απόδειξη ότι όταν οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια και ο Δήμος συνεργάζονται αρμονικά, όταν υπάρχει κοινό όραμα, μεράκι και αγάπη για τον τόπο μπορούν να εκμεταλλεύονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θεσπίζει η πολιτεία και να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες.

Ακολούθησε το κόψιμο της κορδέλας μπροστά από το ιστορικό σιντριβάνι της πόλης, ενώ η εκδήλωση των εγκαινίων συνεχίστηκε σε μια ασφυκτικά γεμάτη πλατεία με μουσική βραδιά με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή.

Σε χθεσινή του δήλωση ο κ. Λεβεντάκης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική βραδιά ήταν η χθεσινή, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια, της πλήρως αναπλασθείσας κεντρικής πλατείας «Ι. Καποδίστρια», της πόλης των Φιλιατρών.

Μιας πλατείας κατάμεστης από κόσμο, όλων των ηλικιών, που συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την αναγέννηση ενός ιστορικού σημείου αναφοράς, για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, που μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και καλαίσθητο δημόσιο χώρο, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Φιλιατρών.

Η ανάπλαση ιστορικών δημόσιων χώρων αποτελεί, πάντα, ένα σημαντικό ορόσημο για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς συνδυάζει την παράδοση με τις σύγχρονες ανάγκες, πολιτών και επισκεπτών.

Και αυτοί οι πολίτες, όπως και εκατοντάδες επισκέπτες, είναι που έδωσαν, χθες βράδυ, την πιο ηχηρή τους απάντηση, στους «ελάχιστους» επικριτές του έργου αυτού και δικαίωσαν, με την παρουσία, τον παλμό, το κέφι και την στήριξή τους, αυτή μας την προσπάθεια.

Και συνεχίζουμε...

Με έργα, που μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια και με πράξεις, που ξεπερνούν τις υποσχέσεις. Και που, αφήνουν το αποτύπωμά τους, στο πέρασμα των χρόνων, διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας και γίνονται η πραγματική μας κληρονομιά.

Σας ευχαριστώ, ειλικρινά και από καρδιάς, που γίνατε το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι, χθες, αυτής της μεγάλης γιορτής!».

Να σημειώσουμε ότι μεταξύ άλλων στα εγκαίνια της πλατείας παραβρέθηκαν ο τέως περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος , Στάθης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Τσουκαλάς και Τάσος, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας.