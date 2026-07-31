Αγώνας δρόμου για οικονομική φοιτητική στέγη – Απελπισμένοι οι γονείς (Βίντεο)

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου για χιλιάδες νέους, καθώς οι τιμές των ενοικίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η προσφορά οικονομικών ακινήτων είναι περιορισμένη.

Γονείς και υποψήφιοι φοιτητές αναζητούν λύσεις, την ώρα που η ζήτηση κορυφώνεται ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια να έχει πραγματοποιηθεί χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγάλη πρόκληση: την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών στις μεγάλες φοιτητουπόλεις καθιστούν την εύρεση κατάλληλου διαμερίσματος ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

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