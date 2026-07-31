Καλαμάτα: Ενημερωτική εκδήλωση για τις συνέπειες του καπνίσματος

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κάπνισμα και αγγειακές παθήσεις – Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της πρόληψης γύρω από ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Κωνσταντίνος Ντονάς, ενώ φιλικό χαιρετισμό θα απευθύνει ο Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αθανάσιος Κατσαργύρης. Μία ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν υπερηχογράφημα καρωτίδων στους παρευρισκόμενους, στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών αγγειακών προβλημάτων και την ενίσχυση της πρόληψης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι επιστήμονες θα ενημερώσουν το κοινό, με απλό και κατανοητό τρόπο, για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στην αγγειακή υγεία, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και για τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα στην αντιμετώπιση πολλών αγγειακών παθήσεων, προσφέροντας ταχύτερη αποκατάσταση και καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρών αγγειακών παθήσεων, καθώς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των αγγείων και την κυκλοφορία του αίματος. Προκαλεί στένωση και φθορά των αρτηριών, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου, ανευρυσμάτων και περιφερικής αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιατρικής παράδοσης της οικογένειας Ντονά από την Καλλιρρόη Μεσσηνίας, αποτελώντας ταυτόχρονα μία επιστημονική και πολιτιστική δράση με ιδιαίτερη τοπική σημασία για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή.