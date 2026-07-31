Τι δείχνουν η Καλαμάτα και η Τρίπολη για τα ακριβά ενοίκια

Ο κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου προχθές είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Καλαμάτα διώχνει ουσιαστικά τους φοιτητές της εξαιτίας των ακριβών ενοικίων.

Ο κοσμήτορας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ε», χαρακτήρισε επίσης λυπηρό το γεγονός της ενοικίασης κατοικιών σε φοιτητές μόνο τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου τα ίδια σπίτια να αξιοποιηθούν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης τη θερινή περίοδο. Ο κ. Σπηλιόπουλος διαπίστωσε ότι, μέσα από αυτή την πρακτική, δημιουργείται η εντύπωση πως ο τουρίστας αξίζει περισσότερο από τον φοιτητή.

Ουσιαστικά ο κ. Σπηλιόπουλος αναπαράγει την άποψη ότι για τα ακριβά ενοίκια ευθύνεται η βραχυχρόνια μίσθωση, λησμονώντας ότι σε όλους τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς η διπλή ενοικίαση κατοικιών σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς τον χειμώνα και σε ταξιδιώτες το καλοκαίρι ήταν συνήθης πρακτική πολλές δεκαετίες πριν από τη λειτουργία των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όποιος έχει σπουδάσει στην Κρήτη ή έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε νησί το γνωρίζει.

Από εκεί και πέρα οι τιμές των ενοικίων παντού στον κόσμο διαμορφώνονται από τις δυνάμεις της ζήτησης και της προσφοράς και γι’ αυτό είναι λάθος να εστιάζουμε μόνο στη ζήτηση, παραβλέποντας είτε το έλλειμμα προσφοράς λόγω της ουσιαστικά ανεφάρμοστης πολεοδομικής νομοθεσίας είτε τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Κάθε κρατική παρέμβαση στην αγορά θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις. Θα θυμίσουμε ότι τη δεκαετία του 1980 είχε μπει πλαφόν στα ενοίκια, με μοναδικό αποτέλεσμα τη δημιουργία παράλληλης αγοράς με ψεύτικες αποδείξεις υποδεκαπλάσιας αξίας από την πραγματική.

Πέρα όμως από τις καθαρά οικονομικές προσεγγίσεις του προβλήματος της έλλειψης στέγης, ειδικά για τη φοιτητική στέγη και την προοπτική του Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν μπορούμε να αναλύσουμε το θέμα εστιάζοντας στην Καλαμάτα και αγνοώντας την Τρίπολη. Αλήθεια, γιατί είναι ακριβά τα ενοίκια στην Τρίπολη ενώ η αρκαδική πρωτεύουσα δεν έχει τουρισμό; Ποιος «διώχνει» με ακριβά ενοίκια τους φοιτητές από την Τρίπολη; Μήπως τους διώχνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις περιφερειακές υπηρεσίες; Φέτος στις σχολές της Τρίπολης έμειναν κενές 311 από τις 768 θέσεις (40,5%). Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται μάλιστα στη Νοσηλευτική, όπου έμειναν κενές το 62,4% των θέσεων. Τα προβλήματα της έλλειψης στέγης, της επιλογής σχολών και της προοπτικής των περιφερειακών πανεπιστημίων είναι πολυπαραγοντικά και δεν προσφέρουν τίποτα στη λύση οι απλουστεύσεις του τύπου: «Η βραχυχρόνια μίσθωση φταίει για τα ακριβά ενοίκια».

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