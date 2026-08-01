Οκτώ θεατρικές παραστάσεις τον Αύγουστο στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Ο Αύγουστος επιφυλάσσει ενδιαφέρουσες προτάσεις στην Καλαμάτα, διαμορφώνοντας ένα πλούσιο θεατρικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και προτιμήσεις. Αρχαία τραγωδία, σύγχρονο ελληνικό θέατρο, πολιτική σάτιρα, κλασική κωμωδία και παιδικό μιούζικαλ συναντώνται στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, με γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες να δίνουν το παρών στην πόλη.

Η θεατρική διαδρομή του μήνα αρχίζει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ., με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη. Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή υπογράφει ο Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, προσεγγίζοντας την ηρωίδα μέσα από τα μεγάλα και διαχρονικά θέματα της αγάπης, της προδοσίας, της εξορίας και του θανάτου. Στον εμβληματικό ρόλο της Μήδειας επιστρέφει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 29 χρόνια μετά την πρώτη της συνάντηση με την ηρωίδα. Μαζί της εμφανίζονται ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και η Ρένη Πιττακή στον ρόλο της Τροφού.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ., ακολουθεί το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», το έργο του Τάσου Ιορδανίδη που αντλεί τον τίτλο και την αρχική του έμπνευση από τη γνωστή επιτυχία των Beatles. Δύο άνθρωποι συναντιούνται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, αναζητώντας διέξοδο από τις υποχρεώσεις, τους συμβιβασμούς και τη φθορά της καθημερινότητας. Με χιούμορ αλλά και συγκίνηση, η παράσταση παρακολουθεί την ανάγκη τους για ουσιαστική επικοινωνία και ανθρώπινη συντροφικότητα. Πρωταγωνιστούν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, η οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ., με το «Όχι άλλο κάρβουνο», τη νέα σατιρική κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι δύο δημιουργοί στρέφουν το βλέμμα τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και σχολιάζουν, με τον γνώριμο αιχμηρό τους τρόπο, την οικογένεια, την πολιτική, την τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις καθημερινές αντιφάσεις μιας κοινωνίας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της με χιούμορ. Στον πολυπρόσωπο θίασο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Ματθίλδη Μαγγίρα, η Σύλβια Δεληκούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.

Μια πρόταση για ολόκληρη την οικογένεια έρχεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., με τον «Μάγο του Οζ». Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης μεταφέρει στη σκηνή το κλασικό έργο του Λ. Φρανκ Μπάουμ ως ένα πολύχρωμο μιούζικαλ, σε σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή και θεατρική διασκευή της Δήμητρας Θεοδουλίδου και του ίδιου. Η Ντόροθι, παρασυρμένη από έναν κυκλώνα στη μαγική χώρα του Οζ, ξεκινά το ταξίδι προς τη Σμαραγδένια Πολιτεία μαζί με το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο και το Δειλό Λιοντάρι. Μια περιπέτεια γεμάτη μουσική, φαντασία και μηνύματα για τη φιλία, το θάρρος και την πίστη στον εαυτό μας.

Τη Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ., τη σκυτάλη παίρνουν οι «Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Η ανατρεπτική αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση και διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη, ως μια μουσική παράσταση που συνδυάζει την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Με αφετηρία το ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν οι γυναίκες αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας, η παράσταση διατυπώνει ένα σύγχρονο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης υποδύεται τον Βλέπυρο, η Μαρίνα Ασλάνογλου την Πραξαγόρα και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης τον Κομπέρ.

Η αρχαία τραγωδία επιστρέφει στο προσκήνιο τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., με την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, η οποία συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την καλοκαιρινή της διαδρομή. Ο Θέμης Μουμουλίδης ανανεώνει τη σκηνοθετική του προσέγγιση, μεταφέροντας το πεδίο της σύγκρουσης στα σύγχρονα κέντρα λήψης αποφάσεων και φωτίζοντας τα αιώνια ερωτήματα γύρω από την ελευθερία, το δίκαιο, την ατομική ευθύνη και την εξουσία. Η Λένα Παπαληγούρα πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Αντιγόνης, απέναντι στον Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα, ενώ ο Μιχάλης Οικονόμου ερμηνεύει τον φύλακα.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., παρουσιάζεται «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη. Πρόκειται για μια αιχμηρή κωμωδία που στρέφει τη σαρωτική και σατιρική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μέσα από το γέλιο τις δυσλειτουργίες, τις αντιφάσεις και τις υπερβολές του δημόσιου βίου. Στην παράσταση συμμετέχουν η Αγορίτσα Οικονόμου, η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Δρόσος Σκώτης, η Μαρία Φιλίνη, ο Στέλιος Ιακωβίδης και ο Στέλιος Ξανθουδάκης, συγκροτώντας έναν θίασο που υπηρετεί τον καυστικό και ταυτόχρονα ανθρώπινο κόσμο του έργου.

Ο κύκλος των παραστάσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., με τον «Κατά φαντασίαν ασθενή» του Μολιέρου. Στην κλασική κωμωδία, ο Αργκάν ζει παγιδευμένος στον φόβο της αρρώστιας και στην εμμονή του με γιατρούς και θεραπείες, προσφέροντας στον Μολιέρο την αφορμή για μια ανελέητη σάτιρα απέναντι στην υποκρισία, την απάτη και τις ανθρώπινες φοβίες. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, ενώ τον κεντρικό ρόλο ερμηνεύει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Μαζί του εμφανίζονται η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νάκα.

Να σημειωθεί πως το περασμένο διάστημα είχε ανακοινωθεί και η παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» για το Σάββατο 22 Αυγούστου, ωστόσο η προπώληση δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Τ.Αν.