Στο Κανδήλι η μεγάλη  μάχη για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική- Μικρή βελτίωση, αλλά όχι εφησυχασμός προς Βίλια

Στο νοτιοανατολικό μέτωπο της τεράστιας πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βοιωτία και κατακαίει για τέταρτη μέρα την Δυτική Αττική, προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη, εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα, καθώς είναι και το μόνο σημείο όπου υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ συνεχώς ενεργοποιούνται νέες θερμικές εστίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Εκεί διεξάγεται τιτάνια μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της, σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν την χρήση τους.

Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην παραπάνω περιοχή, υπενθυμίζεται ότι εδόθηκε και νέο 112 το βράδυ για την απομάκρυνση των πολιτών από τους οικισμούς που απειλούνταν.

Ωστόσο στο σύνολό της η πυρκαγιά εντοπίζεται ακόμα σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο κύριο μέτωπο προς Κανδήλι, στο μέτωπο προς Ψάθα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική και βορειοανατολικά από την Ψάθα προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Στο τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την Πυροσβεστική, υπάρχει από το πρωί μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του Π.Σ., δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, που έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους, είναι παρατεταγμένες στα σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί οι αντιπυρικές ζώνες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δασοκομάντος μπαίνουν μέσα στη φωτιά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν στις εστίες στον πυρήνα τους.

Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, επιχειρούν από το πρωί σε περιοδικό κύκλο και σε πλήρη ανάπτυξη συνολικά 23 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 12 ελικόπτερα και 11 αεροπλάνα, που κάνουν ρίψεις νερού στα μέτωπα.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους χτες στην Ψάθα και η οποία έχει ανατεθεί από τον εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ και την ανέλαβε το «ελληνικό FBI».

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, στη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2026, συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Αμέσως μετά το συμβάν, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου όσο και στο σημείο προσγείωσης του δεύτερου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο της διερεύνησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ