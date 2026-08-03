eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2026 14:05

Δύο στρέμματα έκαψε φωτιά στο Πετροχώρι Πυλίας

Γράφτηκε από

Δύο στρέμματα έκαψε φωτιά στο Πετροχώρι Πυλίας

Navarino Agora

 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε γεωργική έκταση στην περιοχή της Πύλου.

Ειδικότερα λίγο μετά τις 11.30 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων ενημερώθηκε για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χέρσο χωράφι στο Πετροχώρι του Δήμου Πύλου - Νέσστορος. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και απέτρεψε τα χειρότερα, με έξι οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων και το Κλιμάκιο της Πύλου να επιχειρούν στο σημείο με 12 συνολικά άνδρες. Συνάμα ρίψεις από αέρος έκαναν και δύο πεζετέλ (PZL), με την φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο ύστερα από περίπου μία ώρα, αφού έκαψε δύο στρέμματα κυρίως με ξερά χόρτα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Κ.Ηλ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις