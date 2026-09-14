Οργή στο Ισραήλ για το ντοκιμαντέρ “ΝΑΖΑ”: Οι δημιουργοί του απειλούνται με αφαίρεση ιθαγένειας (βίντεο)

Στο στόχαστρο οι δημιουργοί του βραβευμένου ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Κατηγορούνται για «προδοσία του κράτους», επειδή αποκάλυψαν τη συστηματική εξόντωση αμάχων στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι θέλει να αφαιρέσει την ιθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ “NAZA” στο οποίο εμφανίζονται στρατιωτικοί να κατηγορούν τον ισραηλινός στρατό, ότι σκοτώνει αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για «προδοσία του κράτους».

«Θα ενεργήσω αμέσως για να αφαιρέσω την ισραηλινή ιθαγένεια» από τους σκηνοθέτες Γιουβάλ Aμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, το ντοκιμαντέρ των οποίων κέρδισε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο υπουργός κατηγόρησε τους δημιουργούς της ταινίας ότι θέλουν να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο», κάτι που επισημαίνει, συνιστά «προδοσία κατά του κράτους».

Ο Μίκι Ζοχάρ δεν ήταν ο μόνος που εξαπέλυσε επίθεση στους Γιουβάλ Aμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ – οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και για βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land» (2024), που αφορούσε τη βία των ισραηλινών αρχών και των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε», έγραψε στο X ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. «Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές».

Μαρτυρίες 24 ισραηλινών στρατιωτικών

Το NAZA μέσα από τις μαρτυρίες 24 ισραηλινών στρατιωτικών, προσπαθεί να δείξει πώς επιλέγονται οι στόχοι, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις επιθέσεις και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτή τη διαδικασία.

«Επρόκειτο για μαζικές δολοφονίες σε βιομηχανική κλίμακα», δηλώνει ένας από τους αξιωματικούς σε σειρά ανώνυμων συνεντεύξεων.

Το 80λεπτο ντοκιμαντέρ γυρίστηκε μυστικά, κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες, στις ταράτσες του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το “NAZA” είναι ένας στρατιωτικός όρος που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να αποτυπώσει τον αριθμό των αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια επίθεση.

«Δείχνουμε ένα σύστημα στοχοποίησης το οποίο, βάσει σχεδιασμού, χτυπάει ανθρώπους σε αστικούς χώρους, μέσα στα ίδια τους τα σπίτια», δήλωσε ο Αμπραχάμ στο Reuters. «Ορισμένες φορές το όριο μπορεί να είναι 500 NAZA, ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά ή γειτονιές».

Αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών περιέγραψαν ένα σύστημα υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο εντόπιζε στόχους αναλύοντας δεδομένα από χιλιάδες παραβιασμένα κινητά τηλέφωνα. Όπως ανέφεραν, η φράση «ο μπαμπάς ήρθε σπίτι» που εντοπιζόταν στο τηλέφωνο ενός παιδιού, ήταν αρκετή για να εξαπολυθεί αεροπορική επιδρομή.

Οι αξιωματικοί περιέγραψαν επίσης τη δολοφονία αμάχων σε απαγορευμένες ζώνες που είχε ορίσει το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων σημείων κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ακριβής τοποθεσία αυτών των ζωνών δεν γνωστοποιούνταν στους κατοίκους, με έναν αξιωματικό να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Πρέπει να μάθουν με το αίμα τους».

Η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και σπάνια εφαρμόζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που έδειξαν έλλειψη “νομιμοφροσύνης“, διαπράττοντας για παράδειγμα πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας.

Επιπλέον, ο νόμος διευρύνθηκε το 2023 ώστε να αφορά και σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για «τρομοκρατία». Συγκεκριμένα, απαιτείται ο υπουργός Εσωτερικών να υποβάλει σχετικό αίτημα, ο υπουργός Δικαιοσύνης να το εγκρίνει και τα δικαστήρια να το επικυρώσουν.

Πηγή: www.tovima.gr