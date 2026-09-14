Βρετανία: Κοινό μέτωπο Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας για αυτοδιάθεση

Νέα πολιτική πίεση δέχεται η βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία, διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που επιδιώκει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο Ρουν απ Ιόργουερθ, ηγέτης του ουαλικού εθνικιστικού κόμματος Πλάιντ Κάμρι, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, πρόεδρος του ιρλανδικού εθνικιστικού κόμματος Σιν Φέιν, που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι «έρχεται συνταγματική αλλαγή» και καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στον δικό της χρόνο.

Η ΜακΝτόναλντ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον τους.

Η κίνηση αυξάνει την πίεση στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στη Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μία ημέρα αργότερα να κλείσει το θέμα, ωστόσο ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Μπέρναμ θα είναι «ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας αντιδράσεις στη Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πιο ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα της χώρας

Πηγή: ertnews.gr