Κουτουμάνος – Κελλάρης για το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας: “Ερμαιο στους εκβιασμούς των κατασκευαστικών εταιρειών”

Αναλυτικά αναφέρουν: “Η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου για ματαίωση του διαγωνισμού ανέγερσης του νέου Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας, μετά από τρεις άγονες προσπάθειες, αποδεικνύει ότι το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει μετά από 10 χρόνια είναι οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια. Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται, από ένα παλιό και ακατάλληλο κτίριο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής. Το γεγονός ότι ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, ενώ για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και πολιτική βούληση για να πραγματοποιηθεί, δείχνει τα όρια του τρόπου κατασκευής δημοσίων έργων: Τα εργολαβικά κέρδη. Όταν το εκτιμώμενο κέρδος δεν θεωρείται αρκετό, οι εργολάβοι απέχουν, εκβιάζοντας για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και για βελτίωση των όρων υπέρ τους. Τα δημόσια έργα πρέπει να σχεδιάζονται με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Να υπάρχει ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών, επαρκώς στελεχωμένος με μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που θα έχει τη δυνατότητα να μελετά, να κατασκευάζει, να επιβλέπει και να συντηρεί δημόσιες υποδομές, χωρίς να εξαρτώνται από εργολάβους και επιχειρηματικά συμφέροντα. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά αποδυνάμωσαν τις κρατικές τεχνικές υπηρεσίες και διεύρυναν την παράδοση σε επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι προκρίνονται τα έργα που εξασφαλίζουν κέρδη, ενώ αναγκαία αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, σχολικά, υγειονομικά κ.ά. έργα καθυστερούν, υποχρηματοδοτούνται ή δεν υλοποιούνται. Οι Περιφερειακές και οι Δημοτικές Αρχές που είχαν την ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας την τελευταία 10ετία, έχουν σοβαρές ευθύνες. Έχουν αποδεχθεί και έχουν συμφωνήσει με αυτή τη απαράδεκτη κατάσταση. Γι’ αυτό και δεν βγάζουν άχνα για το πραγματικό πρόβλημα, αντίθετα, πάνε «κουβά» οι εξαγγελίες και οι πανηγυρισμοί, που στόχο έχουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού. Πότε η «γραφειοκρατία», πότε τα όρια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, πότε το εργολαβικό κέρδος, φρενάρουν υποδομές που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Για τους βιομήχανους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους επενδυτές στις ΑΠΕ και την πολεμική βιομηχανία η «κάνουλα» του χρήματος δεν σταματάει ποτέ να ρέει!.

Κυβέρνηση, Περιφέρεια και Δήμος έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν άμεσα την κατασκευή σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως εξοπλισμένου Ειδικού Σχολείου στην Καλαμάτα”.