Allou!Fun Park: Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης ένα χρόνο μετά το λουκέτο (βίντεο)

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης και παρακμής αντικρίζει πλέον όποιος περνά έξω από το Allou! Fun Park, με το πάρκο να θυμίζει τοπίο «φάντασμα».

Ένα χρόνο μετά την αναστολή λειτουργίας του, η απόλυτη σιωπή έχει διαδεχθεί τις φωνές και τα γέλια χιλιάδων επισκεπτών. Νέο βίντεο στο YouTube από το κανάλι GeorgeFoxCinematography με droneαποτυπώνει το μέγεθος της παρακμής στην έκταση των 40 στρεμμάτων.

Η επιβλητική ρόδα και ο ψηλός πύργος παραμένουν ακινητοποιημένοι να σκουριάζουν, οι νεροτσουλήθρες είναι στεγνές με στάσιμα νερά, ενώ τα σοκάκια και τα καταστήματα εστίασης είναι ρημαγμένα. Ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους ψυχαγωγίας της Αττικής παραδίδεται σταδιακά στη φθορά του χρόνου, χωρίς καμία ένδειξη επαναλειτουργίας στον ορίζοντα.





Τι ανακοίνωσε ο δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το Allou Fun Park

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τον χώρο όπου επί περισσότερες από δύο δεκαετίες λειτουργούσε το Allou! Fun Park στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Ο δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα αξιοποίησή του.

Στην ανάρτησή του, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης του χώρου όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε το Allou! Fun Park, διασφαλίζοντας πλήρως τις οικονομικές απαιτήσεις του Δήμου και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα επενδυτική προοπτική».

Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος χώρος αποκτά νέα δυναμική μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης, με στόχο να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πόλο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού.

«Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και νέων χρήσεων, με στόχο ο χώρος να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πόλο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη, επισημαίνοντας πως ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής βασίζεται στη διαφάνεια, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες.

Το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει γνωστές πληροφορίες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τη νέα αξιοποίηση του χώρου, με ενδιαφέρον από επενδυτικό σχήμα που φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή στο ακίνητο.

Η σημερινή ανακοίνωση του δημάρχου επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες έχουν πλέον προχωρήσει σημαντικά. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον επενδυτή ή το τελικό σχέδιο, ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου με νέες υποδομές και δραστηριότητες, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Νίκαια, τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και συνολικά τη δυτική πλευρά της Αττικής.

Πηγή: gazzetta.gr