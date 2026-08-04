Ταξίδι στην Κεντρική Μακεδονία με οδηγό την ποίηση του Νίκου Καββαδία

Ένα δεκαήμερο ταξίδι στην Κεντρική Μακεδονία, από τις 4 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Νίκο Καββαδία, με στάσεις στον Ευρωπό, την Καλαμαριά, τη Νάουσα, το Λιτόχωρο, τις Σέρρες, τα Κουφάλια, την Έδεσσα, το Ασβεστοχώρι και τον Πολύγυρο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή, το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει την παράσταση «Τραγουδάμε Καββαδία - 50 χρόνια μετά...», μια μουσική και ποιητική περιπλάνηση στο έργο και τον κόσμο του δημιουργού που ταυτίστηκε με τη θάλασσα, τα ταξίδια και τη νοσταλγία.

Η παραγωγή υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους και φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό μια υψηλής αισθητικής εμπειρία, όπου η μουσική, η αφήγηση και η ποίηση συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου του Καββαδία.

Στην παράσταση οι στίχοι του ποιητή συναντούν τις εμβληματικές μελοποιήσεις των Θάνου Μικρούτσικου, Γιάννη Σπανού, Μαρίζας Κωχ και Δημήτρη Ζερβουδάκη, ενώ η αφήγηση φωτίζει τη ζωή και τη δημιουργική διαδρομή του, μεταφέροντας το κοινό στον ιδιαίτερο ποιητικό του κόσμο.Τη σύλληψη, τα πρωτότυπα κείμενα και τη λογοτεχνική επιμέλεια υπογράφει η Άννα Μυκωνίου. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Κώστας Πρατσινάκης, η Μαρία Φραγκούλη και η Μαρία Κατηρτζίδου, ενώ συμμετέχει το μουσικό σχήμα «Πριγκηπέσσα». Την αφήγηση αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καζάκος.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ