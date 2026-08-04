Μαρόκο: Μια δικαστική απόφαση προκάλεσε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Ανώτερος Μαροκινός αξιωματούχος, υποστήριξε πως «το Μαρόκο είχε προειδοποιήσει προηγουμένως την Ισπανία ότι μια πρόσφατη απόφαση ισπανικού δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης δεν θα αντιμετωπίζουν άμεση απέλαση θα δημιουργούσε «πρόβλημα».

Αντέκρουσε τον ισχυρισμό η Μαδρίτη και κατηγόρησε εγκληματικές συμμορίες διακίνησης ανθρώπων για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την απόφαση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απέδωσε από την πρώτη ημέρα την κρίση στη Θέουτα σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους της μαφίας διακίνησης ανθρώπων» της πρόσφατης απόφασης της Δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται διά θαλάσσης.

«Αυτό που προκύπτει από τις επαφές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είχε αναφέρει.

Την περασμένη εβδομάδα, τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, κυρίως Μαροκινοί, εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα , πεζοί ή κολυμπώντας από την κοντινή πόλη Φνιδέκ.

Αυτή η άνευ προηγουμένου εισροή κατέκλυσε γρήγορα τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, προτού οδηγήσει σε χιλιάδες επιστροφές στο Μαρόκο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε στις 8 Ιουλίου ότι οι επαναπροωθήσεις μεταναστών που εισέρχονται παράνομα από τα χερσαία σύνορα δεν μπορούν να συμβούν τόσο γρήγορά για όσους φτάνουν διά θαλάσσης. Ωστόσο, η απόφαση έθεσε σημαντικές προϋποθέσεις, διευκρινίζοντας ότι οι μετανάστες δεν μπορούν να υπερβούν τα υφιστάμενα συνοριακά εμπόδια και τις εγκαταστάσεις φύλαξης.

«Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με την ισπανική πλευρά γύρω στις 22-23 Ιουλίου, όταν τα δίκτυα άρχισαν να μιλάνε γι’ αυτό», δήλωσε τη Δευτέρα (3/8) το βράδυ ο Μαροκινός ανώτερος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Συζητήσαμε αυτήν την απόφαση και τον αντίκτυπό της. Εξηγήσαμε ότι αυτή η απόφαση θα δημιουργούσε πρόβλημα. Και πράγματι δημιούργησε πρόβλημα», είπε.

Η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης Έλμα Σάιζ απέρριψε τον ισχυρισμό.

«Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν στοιχεία, καμία αναφορά που να μας ενημέρωνε για το μέγεθος αυτού του πρωτοφανούς γεγονότος», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

Ο Μαροκινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων στη Θέουτα δεν ήταν αποτυχία του μηχανισμού ασφαλείας του Μαρόκου .

«Είναι απλοϊκό να πούμε ότι το Μαρόκο θα έπρεπε απλώς να είχε χρησιμοποιήσει βία για να τους σταματήσει. Αυτό ισοδυναμεί με πλήρη παρερμηνεία αυτού του φαινομένου», είπε.

«Θα μπορούσε η Ισπανία, βλέποντάς τους να έρχονται, να είχε κάνει κάτι για να τους σταματήσει απλώς από το να χρησιμοποιούν όπλα και δυνάμεις ασφαλείας; Αυτό δεν είναι δυνατό».

«Σε κάποιο σημείο, οι μαροκινές δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν μπορούσαν πλέον να αντιμετωπίσουν τους μετανάστες επειδή ο αριθμός τους ήταν πολύ μεγάλος» και επειδή «το φαινόμενο ήταν πολύ ισχυρό», είπε.

«Δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Μαρόκου » να διαχειρίζεται τη μετανάστευση, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόστος διαχείρισης της μετανάστευσης για το βασίλειο ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι το Ραμπάτ και η Μαδρίτη είχαν ενεργήσει «ως αξιόπιστοι εταίροι» και συνέχισαν να εργάζονται «σε άψογο συντονισμό» σε θέματα μετανάστευσης.

«Σήμερα, εναπόκειται στην Ισπανία να βρει απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτει αυτή η απόφαση», τόνισε.

« Η δέσμευση του Μαρόκου παραμένει η ίδια. Δέχεται την επιστροφή όσων καταφέρνουν να περάσουν. Λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να σταματήσει όσο το δυνατόν περισσότερες αναχωρήσεις και θα συνεχίσει» να το πράττει, είπε.

Ο Σάιζ δήλωσε ότι η «εξαιρετική αντίδραση της Ισπανίας στην κρίση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα» δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεργασία του Μαρόκου .

Πηγή: ertnews.gr