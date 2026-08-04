Πύλος: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε στο νησάκι Σφακτηρία

Ενας ψαροντουφεκάς εντόπισε στον βυθό το μακάβριο εύρημα σε κοντινή απόσταση από την ακτή και ενημέρωσε άμεσα το Λιμεναρχείο Πύλου. Στελέχη του Λιμεναρχείου έσπευσαν στο σημείο και περισυνέλεξαν το εύρημα. Ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, αλλά δεν εντοπίστηκαν άλλα ανθρώπινα οστά, παρά μόνο το κρανίο.

Το εύρημα θα αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου και θα διενεργηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου.



