Πάρος: Ο μπάρμαν βούτηξε να σώσει τον 4χρονο (βίντεο)

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Πάρου μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου όταν 4χρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα beach bar του νησιού.

Οι γονείς οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και μετά την απαγγελία κατηγοριών, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πήγε να το σώσει ο μπάρμαν!

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν σε άλλο σημείο την ώρα του περιστατικού. Το παιδί εντόπισαν δύο κοπέλες και άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια.

Το παιδί ανέσυρε από την πισίνα εργαζόμενος της επιχείρησης, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν, αλλά το παιδί δεν είχε σφυγμό.

Αμέσως επιχειρήθηκε η ανάνηψή του, αρχικά στο σημείο και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρθηκε. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Να σημειωθεί πως δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης!

Ερευνώνται τα μέτρα ασφαλείας

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κατά πόσο ο ιδιοκτήτης βρισκόταν στον χώρο και ασκούσε τα καθήκοντα του ναυαγοσώστη την ώρα του περιστατικού.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και τυχόν οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να υπήρχε από το σημείο.

Πηγή: news247.gr