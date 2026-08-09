Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου αναφέρει ότι “τα Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας αποτελούν στρατηγικά σχέδια, μέσω των οποίων διαγιγνώσκεται ο βαθμός ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών,

προσδιορίζονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι διατομεακές συνεργασίες, διαμορφώνεται συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών, τομεακών και θεσμικών παρεμβάσεων και καθορίζονται το πρόγραμμα δράσης, ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η διαδικασία αναπροσαρμογής του.

Στόχος του Σ.Α.Α. είναι η αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων, οι προβληματικές υποδομές, το γερασμένο κτηριακό απόθεμα, η μικροκλιματική υποβάθμιση, η ενεργειακή ανεπάρκεια και ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Οι προτεινόμενες δράσεις αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του μικροκλίματος, στη συγκράτηση των όμβριων υδάτων, στην εξοικονόμηση πόρων, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας των πολιτών, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, καθώς και στη διευκόλυνση των δράσεων πολιτικής προστασίας”.