Καθαρίζονται τα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια!

Μια ιστορική διαδικασία για την προστασία και την ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου ξεκινά αύριο Δευτέρα καθώς πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου.

Η παρέμβαση έχει ως στόχο την αποκατάσταση της φυσικής όψης του πεντελικού μαρμάρου και την περαιτέρω ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας του μνημείου.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα, την αυθεντικότητα και την ιστορικότητα του μνημείου. Η επιστημονική εποπτεία έχει ανατεθεί στον αρχιτέκτονα Μανώλη Κορρέ, επίσημο σύμβουλο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ καθοριστική θα είναι η συνεργασία και η καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για τον καθαρισμό θα εφαρμοστούν σύγχρονες και εξειδικευμένες μέθοδοι συντήρησης, με βασική προτεραιότητα την προστασία του πεντελικού μαρμάρου. Στόχος είναι η απομάκρυνση των επιφανειακών αλλοιώσεων χωρίς να επηρεαστούν τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του Σταδίου, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ιστορική του φυσιογνωμία.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και την ανάδειξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, με το Παναθηναϊκό Στάδιο να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής του σημασίας.

Το Καλλιμάρμαρο αποτελεί έναν χώρο παγκόσμιας ακτινοβολίας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και την ιστορία του σύγχρονου Ολυμπισμού. Η νέα παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια διατήρησης ενός μνημείου που αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και για την παγκόσμια Ολυμπιακή ιστορία.

Πηγή: ertnews.gr