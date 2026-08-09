Τι γίνεται με το νέο Δημοτικό Σχολείο;

01:20 10/08
Του σχολείου που θα αποτελεί συνένωση του 5ου (Μπενάκειου), που είναι πάνω από 100 χρόνων σχολείο και του 17ου, που στεγάζεται σε λυόμενα μετά τους σεισμούς του 1986.
Γ.Σ.
Μήπως υπάρχει κάποιο νέο για το νέο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, που έχει προγραμματιστεί να φτιαχτεί στην περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας αλλά δεν έχει ακόμα χρηματοδότηση;
Του σχολείου που θα αποτελεί συνένωση του 5ου (Μπενάκειου), που είναι πάνω από 100 χρόνων σχολείο και του 17ου, που στεγάζεται σε λυόμενα μετά τους σεισμούς του 1986.
Γ.Σ.