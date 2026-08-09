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Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 18:07

Τι γίνεται με το νέο Δημοτικό Σχολείο;

Γράφτηκε από τον

Τι γίνεται με το νέο Δημοτικό Σχολείο;

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Μήπως υπάρχει κάποιο νέο για το νέο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, που έχει προγραμματιστεί να φτιαχτεί στην περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας αλλά δεν έχει ακόμα χρηματοδότηση;

Του σχολείου που θα αποτελεί συνένωση του 5ου (Μπενάκειου), που είναι πάνω από 100 χρόνων σχολείο και του 17ου, που στεγάζεται σε λυόμενα μετά τους σεισμούς του 1986.
Γ.Σ.

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