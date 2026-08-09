Τι γίνεται με το νέο Δημοτικό Σχολείο;

Μήπως υπάρχει κάποιο νέο για το νέο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, που έχει προγραμματιστεί να φτιαχτεί στην περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας αλλά δεν έχει ακόμα χρηματοδότηση;