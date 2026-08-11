Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (βίντεο)

Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 38χρονος αστυνομικός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Τον 38χρονο βρήκαν αστυνομικοί στις 23:40 που έκαναν περιπολία στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης.

Εκδορές στο λαιμό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σύζυγός του τον αναζητούσε από χθες και είχε δηλώσει την εξαφάνισή του.

Από την πρώτη εικόνα, ο 38χρονος έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια ενώ το όχημα ήταν κλειδωμένο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Απαντήσεις αναμένονται και από την ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: in.gr