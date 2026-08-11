Τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ανασκαφή στα Κρεμμύδια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε και ο Νικόλαος Κουρνιώτης, ιδιοκτήτης της έκτασης όπου βρίσκεται το μνημείο, ο οποίος έχει δωρίσει το κτήμα του στο Ελληνικό Δημόσιο, συμβάλλοντας στην προστασία και ανάδειξη του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου.

Για την ιστορία του τόπου και τη σημασία της αρχαιολογικής έρευνας μίλησαν η Μαρία Κυλάφη και η Ευαγγελία Μιλίτση, αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η Αφροδίτη Χασιακού, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Γεωργία Χατζή, επίτιμη διευθύντρια Αρχαιοτήτων Ηλείας, η δρ. Πηγή Καλογεράκου, ο δρ. Κωνσταντίνος Νικολέντζος, διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, και ο δρ. Γιάννης Παπαδάτος, καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην εκδήλωση μίλησε και η αδελφή του δωρητή, Παρασκευή Κουρνιώτη, η οποία υπήρξε συμφοιτήτρια του καθηγητή Γεωργίου Κορρέ.

Ο καθηγητής Γιάννος Λώλος δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω άλλων υποχρεώσεων, ενώ απών ήταν και ο νέος διευθυντής των Ανασκαφών Πύλου, ακαδημαϊκός Μιχάλης Κοσμόπουλος, ο οποίος, αν και επιθυμούσε να παραστεί, βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου ως καθηγητής Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ Λούις ξεκινά τον Αύγουστο η ακαδημαϊκή περίοδος.

Τονίστηκε ότι η Μεσσηνία παραμένει επιστημονικά μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για τη μελέτη της ελληνικής Προϊστορίας, ενώ κάθε νέα δημοσίευση που αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Με το υλικό από τις ανασκαφές Πύλου έχουν εκπονηθεί πολλές διδακτορικές διατριβές, συνολικής έκτασης χιλιάδων σελίδων, ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω έρευνα από τις νεότερες γενιές επιστημόνων.

Πρόκειται για «τεράστιο και μακρόπνοο» έργο, με πολλαπλά οφέλη για τη Μεσσηνία, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Για την υλοποίησή του, ωστόσο, απαιτείται η εξεύρεση χρηματοδότησης, η οποία, όπως διευκρινίστηκε, δεν αφορά αμοιβές αρχαιολόγων, αλλά τις ανάγκες του ίδιου του έργου, όπως η συμμετοχή άλλων ειδικών και, κυρίως, η ανασκαφή, η αναστήλωση και η ανάδειξη των μνημείων.

Ο Νίκος Κισκήρας από τα Κρεμμύδια, ψυχή της εκδήλωσης, μιλώντας στην «Ε», αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της ανάδειξης του τύμβου των Καμινίων, στη συμβολή των αρχαιολόγων στην ανασκαφή, τη μελέτη και την ανάδειξη του μνημείου, αλλά και στη διαχρονική προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρησή του. Παράλληλα, μίλησε και για την ανθρώπινη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γεώργιο Κορρέ.

Το ταφικό μνημείο των Καμινίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο της Μεσσηνίας και χρονολογείται γύρω στο 1.700 π.Χ., περίπου 400 χρόνια πριν από τη μεγάλη ακμή του Βασιλείου του Νέστορος. Για την προστασία και την ανάδειξη του χώρου προγραμματίζεται η πλήρης περίφραξή του, βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων που εκπόνησε η αρχαιολόγος Μαρία Κυλάφη. Το έργο έχει ενταχθεί σε ευρύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Μεσσηνίας. Παράλληλα, στον χώρο έχει ήδη τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα με πρόσβαση μέσω QR code, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να ενημερώνονται για την ιστορία και τη σημασία του μνημείου.

­­­­­­­­Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Λυδία Εξηνταβελώνη, ως εκπρόσωπος του δημάρχου Καλαμάτας, μέλη της οικογένειας Κουρνιώτη, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Αγίας Τριάδας και οι «Ελληνομνήμονες», αναβιωτές του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «Παράδεισος», καθώς και πλήθος κόσμου.