Δημοτικός χώρος στάθμευσης δημιουργείται στα Παλιάμπελα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην “Ε”, απαντώντας σε ερώτησή μας για νέους χώρους στάθμευσης στην Καλαμάτα, ο κ. Κουτραφούρης είχε σημειώσει: “Διαμορφώνεται αυτή την περίοδο κι εξελίσσεται πολύ γρήγορα το έργο ενός περιφερειακού χώρου στάθμευσης, προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, νοτίως της Αθηνών, απέναντι από τα Παλιάμπελα. Πλησίον αυτού του χώρου υπάρχει στάση του Αστικού ΚΤΕΛ. Αυτός ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως περιφερειακός χώρος στάθμευσης γι’ αυτούς που εισέρχονται στην πόλη, να αφήνουν τα αμάξια τους. Είναι πάνω από 2 στρέμματα, με μια πρόχειρη εκτίμηση χωράει 90 με 100 αμάξια. Αντίστοιχα θα γίνει και μια διαμόρφωση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Νοσοκομείο σε ένα αγροτεμάχιο απέναντι. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στάθμευσης και η περιοχή του Νοσοκομείου”.

Γ.Σ.