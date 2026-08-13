Ομόρφυνε ο χώρος αλλά μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης - Συμπεράσματα από την ανάπλαση σε Ανδ. Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά

Εκλεισε μια εβδομάδα κυκλοφορίας το αναπλασμένο κρίσιμο τμήμα των οδών Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά, έως τη Γεωργούλη, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Τα συμπεράσματα από την αυτοψία μας και τις απόψεις κατοίκων κι επαγγελματιών της περιοχής είναι: Σε Ανδρέα Σκιά και Βαλαωρίτου, η κυκλοφορία στο οδόστρωμα με τους κυβόλιθους διεξάγεται άνετα, χωρίς προβλήματα και τα αναπλασμένα πεζοδρόμια είναι πιο όμορφα και πιο μεγάλα.

Ομως, στην Σκιά χάθηκαν 4 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και 6 – 7 θέσεις για μηχανάκια. Στη Βαλαωρίτου δεν υπάρχει η πιάτσα ταξί με 5 οχήματα, η οποία, ωστόσο, μαζί με τη γειτονική στη Γεωργούλη, μεταφέρονται στην Αριστομένους, “φάτσα” στην κεντρική πλατεία.

Στην Αναγνωσταρά που ήταν εγκαταλελειμμένη και προβληματική, μετά τα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και άλλες παρεμβάσεις και περιμένοντας χρόνια την ανάπλαση, ο δρόμος με τους κυβόλιθους είναι άνετος και τα πεζοδρόμια πιο μεγάλα και πιο όμορφα και με οδεύσεις τυφλών, όπως και σε Σκιά και Βαλαωρίτου.

Ομως, στο τμήμα αυτό με δύο εισόδους για υπόγεια πάρκινγκ πολυκατοικιών, έχει μόνο δύο θέσεις στάθμευσης για ΙΧ, μία θέση τροφοδοσίας και ένα τμήμα πάρκινγκ για 4 μηχανάκια. Αρκετές φορές η θέση τροφοδοσίας είναι κατειλημμένη από ΙΧ. Αυτή η θέση, για τις ώρες που δεν υπάρχει τροφοδοσία, θα μπορούσε να διατίθεται νόμιμα για στάθμευση.

Εκείνο που λείπει, όπως μας επισημάνθηκε, από το πιο μεγάλο ανατολικό πεζοδρόμιο, είναι κάποια δεντράκια που θα μπορούσαν να προσφέρουν ίσκιο, δροσιά και πράσινο.

Γ.Σ.