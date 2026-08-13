Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική - Δια θαλάσσης απομάκρυνση πολιτών από Σίβηρη και Φούρκα (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η απομάκρυνση προς τη Σάνη κατοίκων και παραθεριστών από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι.

Στην παραλία Φούρκας, επιχειρούν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και τρία σκάφη του λιμενικού σώματος- ελληνικής ακτοφυλακής, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη. Επίσης το πλοίο SPEED RUNNER JET έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η μεταφορά ατόμων από τη θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τόσο από αυτή καθεαυτή την πυρκαγιά όσο και τον καπνό ο οποίος εκλύεται από αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά» δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, προσθέτοντας ότι «θέλαμε τόσο από την περιοχή της πυρκαγιάς όσο και από τη θάλασσα να δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς».

Γνωστοποίησε δε ότι «την τελευταία τελευταία μισή ώρα έχουν αναφερθεί δύο ελαφρείς τραυματισμοί πυροσβεστών -- ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομειακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», ενώ «δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός πολίτη».

«Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασσάνδρα της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό από πολύ νωρίς εκδόθηκαν από το 112 τα μηνύματα που καλούσαν τους κατοίκους της Σίβηρης και της Φούρκας να απομακρυνθούν από τις περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τη διά θαλάσσης εκκένωση που είναι σε εξέλιξη ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι «θα θέλαμε να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την περιοχή όσοι δεν έχουν απομακρυνθεί», προσθέτοντας ότι έχουν διατεθεί πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού «τα οποία έχουν καταπλεύσει στην περιοχή προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής διευκρίνισε ότι «η πυρκαγιά ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη δυναμική» και ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται «με ομάδες δασοκομάντος τόσο από την Ελευσίνα, οι οποίοι θα πάνε από την πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων από την Ελευσίνα αεροπορικώς, όσο και από τη Θεσσαλονίκη με νέες δυνάμεις δασοκομάντος από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τον Βόλο και από την Καβάλα».

Η πυρκαγιά, όπως πρόσθεσε, «είναι πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό του παραλιακού μετώπου, της Σίβηρης και της παραλίας Φούρκας».

«Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και αυτήν την ώρα ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών με ασφάλεια να εκκενώσουν, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πλην των δύο πυροσβεστών μας, των δύο συναδέλφων μου. Από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει υπάρχουν και υλικές ζημιές, όμως αυτή τη στιγμή προέχει η διάσωση καθώς και η κατάσβεση της πυρκαγιάς», επισήμανε.

Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από την περιφέρεια και από τους δήμους στην προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. «Έχουμε στείλει πάρα πολλά μηχανήματα έργου καθώς επίσης και μεγάλα χωματουργικά που έρχονται να συνεισφέρουν, και από το fly over, όπως και δασικοί συνεταιρισμοί με τη συνεργασία του Δασαρχείου, έτσι ώστε να ανοιχθούν ζώνες στην περιοχή».

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι μετά τις 7 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης, ώστε αν δεν είναι εφικτή η επιστροφή των ατόμων που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που εκκενώθηκαν να υπάρξει μέριμνα για τη διαμονή τους τη νύχτα.

Στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 54 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ). Τις δυνάμεις συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).