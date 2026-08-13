Ερωτήματα Μάκαρη για τα ιδιωτικά δίκτυα ρεύματος των ΑΠΕ στην Πελοπόννησο

Ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφάλεια των ιδιωτικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετούν έργα ΑΠΕ στην Πελοπόννησο θέτει ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης, με αφορμή πρόσφατες πυρκαγιές που συνδέθηκαν με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Ο κ. Μάκαρης αναφέρεται στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία, η οποία συνδέθηκε με εναέριο δίκτυο αιολικού πάρκου και οδήγησε σε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με αντικείμενο τις άδειες, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συντήρηση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων αιολικών σταθμών.

Παράλληλα, επισημαίνει την πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, όπου σύμφωνα με την έρευνα της Πυροσβεστικής η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκού πάρκου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, καίγοντας περίπου 500 στρέμματα δάσους και 50 στρέμματα αγροτικής γης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη Δόριζα Αρκαδίας, όπου κάτοικοι και η κίνηση πολιτών «Δόριζα SOS» έχουν εκφράσει ανησυχία για τη συγκέντρωση ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή, με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δύο υποσταθμούς και εναέριες ηλεκτρικές γραμμές κοντά στον οικισμό. Στην ίδια περιοχή έχει τεθεί και το θέμα της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σε δασική περιοχή και σε μικρή απόσταση από τον οικισμό.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης σημειώνει ότι η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης συγκεκριμένων τμημάτων των έργων σύνδεσης μπορεί να ανήκει στον παραγωγό ή στον αρμόδιο Διαχειριστή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημόσιου ελέγχου. Αναφέρει επίσης ότι ο νόμος 4014/2011 προβλέπει περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια και τα ΚΕΠΠΕ, ενώ στο σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» η Περιφέρεια έχει ρόλο στον σχεδιασμό και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Με βάση τα παραπάνω, ο Μανώλης Μάκαρης ζητεί από την περιφερειακή αρχή να απαντήσει αν έχει ζητήσει πλήρη χαρτογράφηση των εναέριων γραμμών, των υποσταθμών και των εγκαταστάσεων ΑΠΕ που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις και αν έχει γίνει αξιολόγηση των σημείων υψηλού κινδύνου.

Ζητεί ακόμη στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων και των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα ΚΕΠΠΕ σε έργα ΑΠΕ, σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, τη διαχείριση της βλάστησης και τα μέτρα πυροπροστασίας.

«Το βασικό ερώτημα παραμένει: ποιος ελέγχει στην πράξη ότι τα δίκτυα και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις των ΑΠΕ μέσα στα δάση της Πελοποννήσου είναι ασφαλή;», καταλήγει ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης.