Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Προσωρινός ανάδοχος για το έργο στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας

Τον προσωρινό ανάδοχο για έργο παρεμβάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα προχώρησε τις διαδικασίες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε Λακωνία και Κορινθία.

Συγκεκριμένα, στην Π.Ε. Μεσσηνίας εγκρίθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Τεχνικά έργα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς του.

Στη Λακωνία ξεκινά η διαδικασία για την ένταξη δύο έργων συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν την αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων περιοχών χαμηλής ζώνης Ευρώτα και παρακείμενων χειμάρρων».

Η μελέτη αφορά τις περιοχές των οικισμών Σκάλας, Έλους, Βλαχιώτη και Λεήμονα και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Κορινθία δρομολογείται η διαδικασία για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Πελοποννήσου έργου προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση του ρέματος στον οικισμό Κεγχρεών του Δήμου Κορινθίων.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Με έργα άμεσης αποκατάστασης, νέες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών, η Περιφέρεια επιδιώκει να περνά σταδιακά από την αντιμετώπιση των συνεπειών στην πρόληψη και στη δημιουργία πιο ασφαλών και ανθεκτικών υποδομών».