Μεσσηνία: Θαλαμηγός βυθίστηκε στη Σαπιέντζα - Σώος ο 61χρονος κυβερνήτης

Μία θαλαμηγός, σημαίας Γερμανίας, βυθίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή τη νήσου Σαπιέντζας με τον 61χρονο Γερμανό κυβερνήτη να απομακρύνεται εγκαίρως από αυτή με το βοηθητικό σκάφος (tender).

Λίγο νωρίτερα το Λιμεναρχείο Πύλου είχε ενημερωθεί για την εισροή υδάτων στη θαλαμηγό και άμεσα ξεκίνησε έρευνα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους για τον εντοπισμό της θαλαμηγού χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 61χρονος κυβερνήτης ευτυχώς κατάφερε χωρίς κάποιον τραυματισμό να βγει με το βοηθητικό σκάφος στην παραλία της Φοινικούντας. Στελέχη του Λιμεναρχείου Πύλου, που διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό, προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου κυβερνήτη για πρόκληση ναυαγίου, ενώ να σημειωθεί ότι ευτυχώς δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.