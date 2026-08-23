Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και ασέλγεια

Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με απειλή και εξύβριση, βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη χθες (22/8) το μεσημέρι, ενώ σε βάρος του οποίου αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Δέλτα σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία 51χρονης ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία, ο συλληφθείς, με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, εντός του μήνα Ιουλίου, την εξανάγκασε με τη χρήση βίας τέσσερις φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ την βιντεοσκοπούσε σε διάφορες στιγμές της κοινής τους συμβίωσης, ομοίως χωρίς τη θέλησή της και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.