Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Χαιρέτη στο Μανιατάκειον Ιδρυμα

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα φιλοξενεί, από αύριο Σάββατο έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Ταρσούλη στην Κορώνη, την ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Τοπία του τόπου μας και αγιογραφίες» της εικαστικού Μαρίας Χαιρέτη.

Με ξεχωριστή εικαστική ματιά, η ζωγράφος Μαρία Χαιρέτη παρουσιάζει έργα εμπνευσμένα από την Ελλάδα και ιδιαίτερα από την Κορώνη, τον τόπο καταγωγής της. Η φύση, η ιστορία, η παράδοση και οι μνήμες του τόπου αποτελούν βασικές πηγές έμπνευσής της, ενώ η ενασχόλησή της με τη βυζαντινή αγιογραφία εμπλουτίζει την καλλιτεχνική της έκφραση.

Μερικά λόγια για τη ζωγράφο

Η Μαρία Χαιρέτη, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κορώνη, αντλεί την έμπνευσή της από το φυσικό τοπίο, την ιστορία και τις παραδόσεις της Μεσσηνίας. Αν και έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, σήμερα μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την ιδιαίτερη πατρίδα της, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή της με τον τόπο που επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία. Ασχολείται με τη ζωγραφική από την ηλικία των 17 ετών και έχοντας διαμορφώσει ένα προσωπικό εικαστικό ύφος, δημιουργεί κυρίως έργα εμπνευσμένα από τη φύση και τα τοπία της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, ασχολείται με τη βυζαντινή αγιογραφία, την οποία έχει σπουδάσει στη σχολή ΦΑΡΗΣ στην Καλαμάτα, καθώς και με τη ζωγραφική πάνω σε πέτρα. Στα έργα της χρησιμοποιεί διαφορετικά υλικά και τεχνικές, όπως λάδι πάνω σε μουσαμά, ακρυλικό, σινική μελάνη, τέμπερες, μολυβοκάρβουνο και λαδοπαστέλ, που προσδίδουν ξεχωριστή υφή και εκφραστικότητα στα έργα της.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά, από τις 7 έως τις 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.